Ooredoo Algérie partenaire officiel du Concours National du Cheval Pur-sang Arabe Al-Asayel

Fidèle à son engagement en faveur de la promotion du sport et du patrimoine culturel, Ooredoo Algérie est fière d’accompagner, en tant que partenaire officiel, la première édition du Concours National du cheval pur-sang arabe (Al-Asayel) en Algérie.

Organisé du 31 octobre au 1er novembre 2025 à l’occasion des festivités commémoratives du 71ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, au centre hippique de la Mitidja de Blida (CHMB) en coordination avec la Fédération équestre algérienne, ce concours illustre la volonté nationale de préserver et de promouvoir le patrimoine équestre algérien et met à l’honneur l’élégance, la noblesse et la beauté légendaire des chevaux arabes en Algérie.

Rassemblant un grand nombre de participants venus de différentes wilayas avec plus de 60 chevaux représentant différents clubs à travers le pays, cette première édition s’est distinguée par son haut niveau d’organisation et de professionnalisme, sous la supervision d’un jury international agréé garantissant la transparence et l’objectivité des évaluations, conformément aux standards mondiaux de la beauté équine.

Les présentations ont été assurées par des dresseurs de chevaux de renommée internationale, mettant en lumière les plus beaux chevaux arabes d’Algérie selon des critères précis de beauté et d’allure, notamment la conformation du corps, la pureté de la lignée et l’harmonie des traits.

Cette compétition a offert ainsi une occasion unique aux passionnés et au grand public d’admirer la splendeur des chevaux arabes de pure race, tout en permettant aux éleveurs de valoriser leur savoir-faire et de concourir pour des distinctions d’excellence.

En s’associant à cet événement d’envergure, Ooredoo réaffirme son engagement à soutenir les initiatives qui célèbrent l’excellence, l’authenticité et la passion des valeurs communes à l’univers équestre et à la marque Ooredoo.