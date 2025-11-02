Le Skills Center d’Algérie Télécom à Annaba signe huit partenariats pour promouvoir la recherche, l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes

Algérie Télécom poursuit sa stratégie nationale axée sur le développement des compétences, l’accompagnement des jeunes talents et la promotion de l’innovation. Dans cette optique, le Skills Center d’Algérie Télécom à Annaba a procédé à la signature de huit conventions de partenariat avec plusieurs acteurs publics, académiques, économiques, professionnels et associatifs.

La cérémonie de signature s’est tenue le mercredi 29 octobre 2025 au siège du Skills Center, en présence des représentants des organismes partenaires et des cadres d’Algérie Télécom.



Les conventions ont été conclues avec les institutions suivantes :



* L’École Supérieure des Sciences et Techniques (ESST)

* La Chambre de Commerce et d’Industrie Seybouse (CCI)

* La Direction de la Formation et de l’Enseignement Professionnels

* L’École Supérieure de Gestion (ESG)L’Université 08 Mai 1945 de Guelma

* Le Centre de Recherche en Environnement

* L’Accélérateur de startups HEDJ

* L’Association JUNA

À travers ces accords, Algérie Télécom entend renforcer les passerelles entre le monde académique, la recherche scientifique, la formation professionnelle et le secteur économique, en particulier dans la région Est du pays.



Ces partenariats visent la mise en œuvre d’actions concrètes au profit des jeunes, telles que :



* l’organisation de formations, ateliers et conférences conjointes,

* l’accompagnement de porteurs de projets et de startups,

* le soutien à la recherche appliquée,

* l’encouragement à l’innovation technologique,

* et le partage de compétences et d’expertises entre les institutions partenaires.

Par cette initiative, Algérie Télécom réaffirme son rôle d’acteur clé de l’écosystème numérique et éducatif national, et confirme son engagement à favoriser la montée en compétences des jeunes générations tout en contribuant au développement de l’économie du savoir en Algérie.