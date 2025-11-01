BOMARE COMPANY lance la nouvelle gamme informatique de sa marque STREAM

BOMARE COMPANY, entreprise algérienne pionnière dans l’industrie électronique et technologique, a annoncé le lancement officiel de la nouvelle gamme de produits informatiques de sa marque STREAM.

Cet événement marque une étape importante dans la stratégie de développement de la marque, qui réaffirme son ambition de s’imposer comme un acteur de référence sur le marché des technologies de l’information en Algérie. La cérémonie de lancement s’est tenue le jeudi 30 octobre 2025 à l’Hôtel Mercure Bab Ezzouar (Alger), en présence de nombreux partenaires, journalistes et professionnels du secteur technologique.

Avec cette nouvelle gamme, STREAM confirme sa volonté d’offrir des solutions technologiques alliant performance, fiabilité et élégance, destinées aux professionnels, étudiants et particuliers exigeants. Tous les produits sont homologués par l’ARPCE (Autorité de Régulation de la Poste et des Communications Électroniques) et conformes aux normes européennes et environnementales ROHS, garantissant ainsi leur conformité aux standards internationaux de qualité et de sécurité.

La gamme comprend des :



– Des laptops combinant puissance et mobilité, adaptés aux usages professionnels et personnels ;

– Des ordinateurs All-in-One, élégants et ergonomiques, offrant une expérience fluide et un design moderne

– Des moniteurs et moniteurs gaming, garantissant une qualité d’affichage exceptionnelle et des performances optimisées.



Tous les produits bénéficient d’une garantie de cinq ans, notamment pour les écrans, traduisant l’engagement de BOMARE COMPANY en faveur de la qualité et de la durabilité.

Fabriqués localement, les produits STREAM affichent un taux d’intégration supérieur à 40 %, illustrant la volonté de l’entreprise de valoriser le savoir-faire national et de renforcer l’écosystème industriel algérien. D’ici 2026, BOMARE COMPANY prévoit d’intégrer la production d’écrans, en parallèle de la mise en service de sa nouvelle usine à Blida, ce qui permettra d’atteindre un taux d’intégration supérieur à 50 %. Par ailleurs, la production d’autres composants IT sera progressivement développée dans le cadre d’une stratégie industrielle durable.

Fidèle à sa démarche écoresponsable, BOMARE COMPANY adopte également une approche de numérique responsable. Les produits utilisés par les entreprises partenaires seront récupérés après deux ans d’usage afin d’être révisés et mis à jour, prolongeant ainsi leur durée de vie tout en réduisant leur impact environnemental.

« Avec STREAM, nous voulons offrir aux utilisateurs des produits technologiques fiables, élégants et accessibles, tout en valorisant le savoir-faire algérien dans l’électronique et l’informatique », a déclaré Mahboub Lotfi, Responsable Marketing chez BOMARE COMPANY.

À travers cette nouvelle gamme, STREAM s’impose comme un acteur clé de la transformation numérique en Algérie, illustrant la capacité de BOMARE COMPANY à conjuguer innovation technologique, production locale et responsabilité environnementale pour accompagner durablement la modernisation du pays.