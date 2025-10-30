Ooredoo Algérie : des performances financières en nette progression sur les neuf premiers mois de 2025

Le Groupe de télécommunications Ooredoo a publié ses résultats financiers pour les neuf premiers mois de l’année 2025, faisant état d’une croissance soutenue et d’indicateurs positifs pour sa filiale algérienne, comparativement à la même période de 2024.

Ooredoo Algérie confirme ainsi sa trajectoire ascendante, fruit d’une stratégie d’investissement ambitieuse axée sur le renforcement et l’extension de son réseau national.

Sur le plan financier, les revenus de l’opérateur ont atteint 88,3 milliards de dinars à fin septembre 2025, contre 77,3 milliards un an plus tôt, soit une hausse de 14,2 %.

Le parc clients s’élève désormais à 15 millions d’abonnés, contre 14,49 millions à la même période de 2024, enregistrant une progression de 3,4 %.

Le résultat EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et provisions) a, quant à lui, atteint 40,5 milliards de dinars, en hausse de 21,1 % par rapport à 2024 (33,4 milliards).

L’entreprise a également consenti un effort d’investissement significatif, estimé à 19,4 milliards de dinars sur les trois premiers trimestres de 2025, contre 10,8 milliards durant la même période de l’année précédente, soit une augmentation de 80,3 %.

« Les neuf premiers mois de l’année 2025 ont été marqués par une dynamique stratégique soutenue pour Ooredoo Algérie, illustrant la solidité et la pertinence de notre vision ambitieuse. Grâce à des investissements ciblés et continus, notre programme d’extension du réseau national et de modernisation des infrastructures a permis de consolider notre présence sur l’ensemble du territoire, notamment dans le cadre du Service Universel des Télécommunications (SUT), en connectant les régions les plus éloignées et à faible densité démographique. Dans la perspective du lancement prochain de la 5G en Algérie, Ooredoo a engagé d’importants investissements technologiques destinés à déployer une infrastructure de nouvelle génération, capable de répondre aux besoins croissants en matière de très haut débit et de connectivité à grande échelle. Fidèle à son engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence, Ooredoo Algérie réaffirme sa détermination à poursuivre, avec rigueur et engagement, la mise en œuvre de sa feuille de route stratégique au service de ses clients, de ses partenaires et du développement numérique en l’Algérie. »

Ces résultats traduisent la volonté de Ooredoo Algérie de jouer un rôle moteur dans le développement du secteur des télécommunications, en accélérant la numérisation de ses services et en plaçant l’expérience client au cœur de sa stratégie.