Sous-traitance: ouverture de la 6e édition du salon ALGEST

La 6ème édition du Salon de la sous-traitance industrielle "ALGEST 2021" a été ouverte lundi au Palais des expositions d'Alger, avec la participation de près de 80 entreprises, entre opérateurs économiques, donneurs d'ordres et sous-traitants.

Organisé par le ministère de l’Industrie en collaboration avec World Trade Center-Algiers et la Bourse algérienne de sous-traitance et de partenariat (BASTP), cet évènement a pour objectif de mettre en relation les grands groupes industriels publics avec les petites et moyennes entreprises afin de densifier le tissu industriel national et développer la substitution à l’importation.

Dans un discours prononcé au nom du ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a relevé l’importance de ce salon dédié à la sous-traitance, un domaine qu’il a considéré comme « un mécanisme d’appui à la croissance de l’économie nationale et au développement du tissu industriel ».

ALGEST 2021 qui se poursuivra au 25 novembre, réunira des professionnels de la sous-traitance dans plusieurs secteurs d’activités, notamment les industries mécanique, métallique, métallurgique, électrotechnique, du plastique, et du caoutchouc, ainsi que celles des pièces et composants automobiles et les services liés à l’industrie, ont indiqué les organisateurs.

Ce salon placé sous le haut patronage du président de la République a vu la présence, lors de la cérémonie de l’ouverture, du ministre de la Pêche et des productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi. (APS)