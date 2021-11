Apple a déposé un brevet pour un iPhone entièrement en verre

La marque à la pomme vient de déposer un brevet d’un smartphone étonnant. On pourrait ainsi voir dans quelques années, un iPhone constitué que d’un seul bloc de verre.

Apple a déposé le 16 novembre dernier un brevet pour des produits entièrement en verre, des produits qui contiennent un Mac Pro, une Apple Watch et un iPhone. Ce dernier est décrit dans le brevet comme un « appareil électronique avec un boîtier en verre », puisqu’il propose des bords de verre sur tous les côtés. L’écran pourrait également déborder sur les tranches.

Avec une telle conception, les boutons physiques pourront disparaitre et être remplacés par des boutons virtuels. Apple a ainsi expliqué son brevet comme suit : « Le premier élément en verre définit au moins une partie d’un premier côté principal de l’enceinte en verre à six côtés, au moins une partie d’un côté périphérique de l’enceinte en verre à six côtés, une première région le long du côté périphérique et ayant une première épaisseur, et une deuxième région le long du côté périphérique et ayant une deuxième épaisseur différente de la première épaisseur ».

L’idée d’Apple est de développer un smartphone avec un boitier entièrement en verre, avec des emplacements pour des composants, et capable d’afficher du contenu sur tous les côtés.