Le document a été signé par les filiales des deux groupes, à savoir, Sonelgaz-Distribution et Sonelgaz-Services (filiales de Sonelgaz), et l'entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation des transformateurs et moteurs électriques "Electro-Industries-Azazga" (filiale du groupe Elec-El Djazaïr), au niveau de la Direction générale de Sonelgaz, sous la supervision du Pdg du groupe Sonelgaz et du Pdg du groupe Elec-El Djazaïr, en présence de cadres dirigeants de Sonelgaz.

La convention a été signée par le directeur général (DG) de Sonelgaz-Distibution, M. Rachid Abdessemed, le DG de Sonelgaz-Services, M. Nabil Kebaili, ainsi que le Pdg de "Electro-Industries-Azazga", M. Medjeber Amar.

Cette convention vise à renforcer le niveau de partenariat et de coopération entre les filiales de Sonelgaz et la société "Electro-Industries Azazga", en vue de soutenir la production nationale et répondre aux besoins de Sonelgaz en termes d'équipements électriques.

S'exprimant à cette occasion, le Pdg de Sonelgaz, Mourad Adjal, a déclaré que ce protocole vient en exécution des instructions des hautes autorités du pays, pour ce qui est du soutien de la production locale et de l'augmentation du taux d'intégration nationale.

Et d'ajouter qu'il intervient "suite à l'action commune entre les trois sociétés, pour parvenir à un terrain d'entente sur l'acquisition par Sonelgaz d'importants équipements électriques devant combler ses besoins et lui permettre de finaliser le programme du président de la République, dans son volet lié au raccordement des régions enclavées, des zones industrielles et des exploitations agricoles, ainsi qu'à l'amélioration du service public".

Le Pdg du groupe Elec-El Djazaïr, Mustapha Ferfera a remercié Sonelgaz pour son soutien à la société Electro-Industries Azazga, soulignant l'engagement de cette dernière à "répondre aux attentes de Sonelgaz et des citoyens".

