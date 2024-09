Motorola dévoile quatre nouveaux smartphones milieu de gamme

Motorola continue son offensive sur le marché des smartphones en 2024, en dévoilant quatre nouveaux smartphones milieu de gamme : les Edge 50 et 50 Neo pour le premium abordable et les G35 et G55 pour le segment abordable.

Motorola ambitionne étendre ses parts de marché en 2024, en dévoilant après les Edge 50 Pro et Razor 50 Ultra sur le segment premium quatre nouveaux terminaux de milieu de gamme : les Edge 50 et 50 Neo pour le premium abordable et les G35 et G55 pour le segment abordable, avec des prix échelonnés comme suit : 179 euros (G35) à 599 euros (Edge 50), en passant par 249 euros (G55) et 499 euros (Edge 50 Neo).

Le très abordable G35 profite d’une coque élégante où le module photo est élégamment intégré. À l’avant, vous retrouvez des écrans dont la taille est comprise entre 6,4 et 6,7 pouces. La gamme Edge bénéficie d’écran 1,5K pOLED 120 Hz, tandis que les Moto G se contentent de dalle IPS Full HD+.

A l’évidence le Edge 50 est un Edge 50 Pro allégé avec notamment un module photo intéressant qui est le Sony Lytia 700C, accompagné de son stabilisateur optique, du téléobjectif stabilisé 3x et du capteur selfie 32 mégapixels. L’écran incurvé et une certification MIL-STD-810H et IP68 contre les chocs et les plongeons

Le Edge 50 Neo quant à lui profite des mêmes avantages que le Edge 50 avec des exclusivités comme l’écran pOLED LTPO qui permet une adaptation plus fine du taux de rafraichissement et une meilleure gestion de l’énergie. Il adopte toutefois un écran plus petit (6,4 pouces), et une batterie moins généreuse ce qui explique la différence de prix.