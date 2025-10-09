Sid Ali Zerrouki reçoit le président de Huawei Northern Africa pour renforcer la coopération technologique et le développement du numérique en Algérie

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a reçu, mercredi à Alger, le président de "Huawei Northern Africa" (Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale), M. Shen Li, indique un communiqué du ministère.

La rencontre s’est déroulée en présence des cadres du secteur et des responsables des établissements sous tutelle, précise le communiqué.

Ainsi, les discussions ont porté sur « l’accélération de l’implantation de la technologie en Algérie afin d’appuyer son ambition de bâtir un écosystème numérique intégré, et de nouer des partenariats avec les entreprises technologiques ».

Il s’agit également d’assurer « le transfert des expertises et le développement des compétences nationales, en vue de permettre à l’Algérie de passer de la position de consommatrice de technologie à celle de productrice, notamment à la lumière des mesures mises en place par le gouvernement pour soutenir et promouvoir l’investissement », ajoute la même source. (APS)