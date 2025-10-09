Algérie Télécom franchit le cap des 2,6 millions d’abonnés à la fibre optique

Algérie Télécom continue de consolider sa position de leader national dans le domaine de la connectivité très haut débit, en annonçant avoir atteint le seuil de 2,6 millions d’abonnés à la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH).

Cette nouvelle étape a été franchie dans la commune de Oued-Souf, dans la wilaya d’El Oued, marquant une avancée majeure dans le déploiement du réseau FTTH à travers le territoire. Elle illustre le rythme soutenu de la stratégie d’Algérie Télécom en faveur de la généralisation de l’accès à Internet très haut débit partout en Algérie.

Cette performance traduit non seulement la mobilisation continue des équipes d’Algérie Télécom, mais aussi l’engouement croissant des citoyens pour une technologie offrant une connexion stable, rapide et parfaitement adaptée aux nouveaux usages numériques.

Grâce à la fibre optique, les abonnés bénéficient d’une expérience en ligne optimale — qu’il s’agisse de navigation, de télétravail, d’apprentissage à distance ou encore de divertissement en streaming — améliorant ainsi le confort numérique des foyers algériens.

À travers cette nouvelle réussite, Algérie Télécom réaffirme son engagement à accompagner la transformation digitale du pays, en poursuivant son plan ambitieux d’extension du réseau FTTH dans l’ensemble des 58 wilayas.