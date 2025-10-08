Hicham Andaloussi nommé nouveau PDG du Groupe Algérie Télécom

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sidali Zerrouki, a procédé à l’installation de Hicham Andaloussi comme nouveau PDG du Groupe Algérie Télécom.

Sidali Zerrouki a salué ses compétences et son expérience dans le secteur, estimant qu’elles lui permettront de consolider le leadership stratégique de l’entreprise et d’accompagner les transformations du secteur des télécommunications.

Le ministre a également remercié Mohamed Dounane, son prédécesseur, pour les efforts fournis durant son mandat.