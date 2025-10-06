Algérie Télécom, partenaire technologique du FormaTech Expo 2025 : une vitrine pour ses Skills Centers

Fidèle à son engagement en faveur de la transformation numérique et du développement des compétences nationales, Algérie Télécom participe en tant que Sponsor Technologique à la 1ʳᵉ édition du Salon professionnel de la formation et des métiers modernes, FormaTech Expo 2025, qui se tient du 6 au 9 octobre 2025 au Palais des Expositions des Pins Maritimes (Alger).

Placée sous le slogan « Former pour innover, innover pour transformer », cette manifestation réunit entreprises, institutions de formation et acteurs de l’écosystème technologique national autour des enjeux liés à la digitalisation et aux métiers du futur.

En sa qualité de partenaire technologique, Algérie Télécom met à disposition des visiteurs et exposants une connexion Wi-Fi très haut débit gratuite, assurant ainsi une expérience de connectivité optimale tout au long du salon.

Au Pavillon A, l’opérateur national présentera le concept innovant de ses Skills Centers, des espaces entièrement dédiés au développement des compétences dans les domaines du numérique, de la cybersécurité, de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes.

Ces centres, implantés à Sétif et Annaba, sont ouverts gratuitement aux universitaires, étudiants et jeunes porteurs de projets. Ils proposent des espaces de co-working, des ateliers de formation et de perfectionnement, encadrés par des experts algériens et internationaux.

À travers les Skills Centers, Algérie Télécom traduit concrètement sa stratégie visant à accompagner les talents de demain, en leur offrant un environnement propice à l’apprentissage, à la créativité et à l’innovation.

Par cette participation au FormaTech Expo 2025, Algérie Télécom confirme son rôle d’acteur majeur de la transformation numérique nationale et réaffirme son engagement à soutenir la jeunesse algérienne dans l’acquisition de compétences adaptées aux mutations technologiques mondiales.