Parallèlement, l’entreprise a lancé une phase pilote d’extension des horaires de travail dans sept agences à travers le pays, qui ouvriront désormais de 8h00 à 18h00, six jours sur sept. Cette initiative, qui concerne notamment les agences de Tamanrasset, Sétif, El Bayadh, Tlemcen, Oran, Batna et Naâma, vise à améliorer l’accessibilité et la qualité du service.
Algérie Poste affirme que cette mesure s’inscrit dans une démarche de modernisation et de proximité, tout en renforçant son rôle dans le développement national. Les performances de ces agences pilotes seront suivies de près afin d’envisager un élargissement progressif du dispositif à l’ensemble du réseau.
Algérie Poste modernise ses services : plafond des transferts fixé à 200 000 DA et nouveaux horaires étendus dans sept agences pilotes
