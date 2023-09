SECURA North Africa : Ooredoo présente ses offres et services aux professionnels de la sécurité

En tant qu’entreprise technologique leader, Ooredoo prend part à la 5ème édition du Salon International de la Sûreté, de la Sécurité, du Feu, et de l'Urgence « SECURA North Africa », qui se tient du 19 au 21 septembre 2023 au Palais des Expositions, Pins-Maritimes à Alger.

Ce rendez-vous incontournable pour les acteurs et professionnels du domaine de la sécurité industrielle et commerciale, la sécurité des travailleurs, la lutte contre les incendies et des urgences, constitue un carrefour d’échange d’expériences entre les principaux fournisseurs et distributeurs d’équipements de sûreté et de sécurité en Afrique du Nord.

Ainsi, Ooredoo participe à cette 5ème édition du salon SECURA North Africa à travers un stand d’exposition au niveau duquel des commerciaux de « Ooredoo Business » sont présents pour répondre et proposer aux visiteurs professionnels les différentes solutions et offres adaptées à leurs besoins.

A travers sa présence à cet évènement international dédié à la sûreté et à la sécurité, Ooredoo confirme son statut d’acteur engagé dans l’accompagnement des professionnels de tous les secteurs d’activité.