Salon SECURA : Djezzy lance la solution Push to Talk Over Cellular

Djezzy annonce le lancement en collaboration avec son partenaire GDSS et en exclusivité de sa nouvelle solution « Push to Talk Over Cellular » en marge de sa participation à la 5ème édition du Salon International de la Sûreté, de la Sécurité, du Feu, et de l'Urgence « SECURA North Africa », qui se tient du 19 au 21 septembre courant au Palais des Expositions, Pins-Maritimes à Alger.

L’offre Djezzy « Push to Talk Over Cellular » est destinée aux entreprises et aux institutions dans le but d’optimiser la gestion des équipes sur le terrain, une solution complète de communications instantanées sur le réseau Djezzy 3G/4G déployé à l’échelle nationale avec un nombre illimité d’usagers permettant aux organismes et entreprises de différents domaines de communiquer et collaborer avec leurs employés en toute sécurité.

La solution se compose d’une offre data, d’une interface de gestion web connectée à la plateforme Hytera (un des leaders mondiaux dans le domaine) hébergée chez Djezzy offrant une panoplie de fonctionnalités telles que les appels voix en groupe ou en privés, messagerie instantanée, messages multimédias, ainsi que d’autres fonctionnalités en option.

Djezzy compte lancer prochainement des campagnes de promotion et se rapprocher de ses différents partenaires (institutions et entreprises) dans l’objectif d’expliquer les avantages de cette solution. Les canaux de communication (site web de Djezzy, centre d’appel et les chargés de comptes) sont également à la disposition des sociétés et organismes intéressés afin de s’informer de cette innovation technologique.