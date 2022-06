Samsung Electronics Marque son Retour lors de la Foire Internationale d’Alger 2022

Dans le cadre de la dynamique de relance de la machine économique du pays, Samsung Electronics a pris part à la 53ème édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), qui se tient du 13 au 17 Juin courant au Palais des expositions (Safex), Pins Maritimes (Alger).

Placée sous le slogan « Pour un partenariat stratégique », la FIA revient en force après deux ans d’absence, en raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Cette manifestation devra ouvrir la voie aux opérateurs économiques algériens et étrangers pour échanger leurs visions, idées et initiatives, ainsi que pour créer des opportunités en vue de développer des relations d’affaires devant permettre d’accroitre le partenariat et d’améliorer les taux d’intégration des produits locaux.

Lors de cette importante manifestation économique, Samsung a marqué son retour avec une gamme diversifiée de ses produits de dernière génération via un stand aux couleurs emblématiques de la marque. Le géant Coréen de l’électronique a mis en avant une large gamme de produits TV et Electroménagers. En outre, une Box Experience a été mise à la disposition des visiteurs afin de leur permettre d’essayer les produits exposés et vivre l’expérience Samsung.

Le QLED 8K (75Q800T) : une première sur le marché national

Les visiteurs de la Foire Internationale d’Alger découvriront pour la première fois en Algérie une nouvelle définition d’image via le téléviseur QLED 8K (75Q800T). Avec plus de 33 Millions de pixels, le téléviseur Samsung QLED 8K marque un tournant dans l’expérience TV, sur les plus grandes tailles d’écran, permettant ainsi de vivre une expérience encore plus immersive. Grâce au nouveau Quantum Processor 8K, rapide et puissant, le QLED 8K offre la meilleure expérience TV possible. L’intelligence artificielle et à la technologie Adapative Picture, vous permet de profiter de tous vos contenus en définition 8K, quel que soit la source.

Les téléviseurs Crystal UHD et la Gamme QLED 4K (75Q70A) à l’honneur :

Depuis 16 ans d’affilée, Samsung Electronics est le n°1 sur le marché mondial de la télévision, en poursuivant une stratégie haut de gamme avec ses téléviseurs premiums. Pour autant, l’entreprise a mis en avant sa gamme diversifiée de téléviseurs à savoir le Crystal UHD TV (50 à 70 pouces) et le QLED 4K (75Q70A). Les TV Crystal de Samsung affichent des couleurs éclatantes et d’images encore plus réalistes. Son design minimaliste et élégant s’intégrera parfaitement dans n’importe quel environnement avec ses fines bordures qui entourent l’écran LCD. L’écran dispose d’une définition 4K vous permettant de profiter de tous vos contenus dans une qualité maximale pour une superbe expérience de visionnage. Il intègre notamment le Crystal Processor 4K de Samsung pour permettre une optimisation du taux de contraste et une meilleure gestion globale de la luminosité. Ce téléviseur dispose de toutes les fonctionnalités utiles pour une Smart TV, avec un accès aux différents services de sVOD comme Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, et autres plateformes.

Quant au QLED 4K (75Q70A), ce téléviseur offre les couleurs les plus pures, les images les plus lumineuses et plus réaliste grâce à la luminosité (Quantum HDR 1000) et un meilleur contraste et meilleur angle de vision optimisé par le (Dual LED). La fonctionnalité Quantum Processor 4K offre des performances globales, optimisant intelligemment l’image, le son et bien plus encore, pour vous offrir une expérience visuelle à couper le souffle.

Samsung Algérie a également exposé ses différents modèles de réfrigérateurs ayant une garantie de 10 ans sur les compresseurs ainsi que les lave-linges connectés AddWash et la Combo lavante-séhante qui assure un moins de temps de lavage et disposant pareillement de 10 ans de garantie sur le moteur. Ces appareils nouvelle génération profitent en effet des dernières avancées technologiques et sont connectés via l’application SmartThings, adaptant leurs programmes à vos habitudes de vie et vous simplifiant ainsi la vie et la lessive.

Pour rappel, la gamme AddWash a été créée par Samsung pour permettre de rajouter du linge ou un produit de lavage lorsque le cycle de lavage est déjà lancé pour améliorer le confort d’utilisation.

Les deux machines sont dotées de la technologie ecobubble qui injecte de l’air au mélange d’eau et de lessive pour une dissolution plus efficace des détergents et la création d’une mousse ultra-performante, pénétrant les fibres plus rapidement.

Le constructeur propose en effet de belles réductions (Remise de 10%) sur un large choix de produits pendant toute la foire. L’entreprise met également un service après-vente à la disposition de ses clients via un numéro vert 3004 ainsi qu’un nouveau service chat WhatsApp 0557010110.