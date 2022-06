Futur Samsung Galaxy Z Flip 4 : des photos volées dévoilées

Le fabricant coréen lancera prochainement la nouvelle génération de ses smartphones pliants. En attendant les Galaxy Z Flip 4 apparaissent sur la toile sur des photos volées.

Samsung prépare la levée de voile des prochains Galaxy Z Flip 4. Alors qu’on savait déjà à quoi allait ressembler le smartphone pliable du fabricant coréne via des rendus détaillés, on le découvre désormais sur des photos réelles volées et postées par le Youtubeur TechTalkTV.

Sans surprise, le smartphone se veut comme une évolution et non révolution par rapport à la génération précédente étant donné les peu de différences à signaler. Les différences résident dans la charnière beaucoup plus fine et moins visible lorsque le téléphone est plié, ainsi que le mécanisme qui permet de plier l’appareil.

On notera également désormais, la bonne réduction du pli de l’écran, que l’on aperçoit au milieu du smartphone lorsqu’il est déplié. À l’avant, on retrouve toujours un écran principal de 6,7 pouces avec un poinçon central pour la caméra selfie. Comme attendu également, au dos, le smartphone offrira un écran externe plus grand aux alentours de 2,1 pouces.