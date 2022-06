ADEX Technology : les produits ZIMAIL et ZOUMI commercialisés par Algérie Télécom

ADEX Technology a le plaisir d’annoncer la mise en service de deux nouveaux produits : ZIMAIL, une messagerie professionnelle collaborative, hébergée en Algérie, dans le data center d’ADEX Cloud, en partenariat avec l’éditeur Synacore, société américaine, propriétaire de Zimbra et leader mondial de logiciel de collaboration et ZOUMI, une plateforme algérienne de visioconférence et de collaboration, développée en collaboration avec ZOOM, éditeur américain mondialement connu.

Ces produits seront commercialisés dans le cadre d’un partenariat avec Algérie Télécom et seront disponibles dans l’ensemble de leurs agences sur les 58 wilayas. Ils complèteront et donneront une valeur ajoutée aux produits déjà commercialisés sur le territoire national.



Ce partenariat avec Algérie Télécom pose les bases d’une concrétisation de la productivité locale en matière de technologies de l’information en s’appuyant sur les priorités fixées par l’état algérien, et marque le développement d’un accès équitable aux nouvelles technologies pour tous les Algériens, avec l’assurance d’une messagerie souveraine hébergée en Algérie offrant la garantie d’une sécurité de données. Il permettra également un rapprochement des régions à travers des outils de gestion de la productivité et de visioconférence.