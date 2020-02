Samsung dévoile son Galaxy S20

Comme à l’accoutumée Samsung annonce comme chaque début d’année son nouveau Galaxy S. Il s’agit, cette fois, du Samsung Galaxy S20 avec ses deux autres déclinaisons : S20+ et S20 Ultra.

Samsung dévoile les Galaxy S20 lors d’une conférence d’une conférence de presse organisée à San Francisco. On sait désormais tout ou presque sur ce Smartphone premium du constructeur sud-coréen. Le successeur du Galaxy S10 devrait en effet s’appeler Galaxy S20, et non Galaxy S11 comme supposé. Les trois smartphones S20, S20+ et S20 Ultra seront lancés le 6 mars 2020.

Les S20 seraient sensiblement plus onéreux que la gamme S10 de l’an passé. Ainsi, le S20 dans son édition 4G devrait être commercialisé aux alentours de 900 euros, alors que la version 5G coûtera pas moins de 1000 euros. Concernant le S20+ 4G devrait s’afficher à 950 ou 1000 euros. Quant au S20 Ultra 5G serait vendu 1300 euros.

A noter enfin que Samsung a saisi également l’occasion pour dévoiler le Galaxy Z Flip, son second smartphone pliable.

* Galaxy S20 : écran de 6,2 pouces

* Galaxy S20+ : écran de 6,7 pouces

* Galaxy S20 Ultra : écran de 6,9 pouces