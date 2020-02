Oppo Algérie lance le smartphone Reno2 F: tarif et fiche technique

Disponible depuis hier dans les points de vente d’OPPO à travers le territoire national au tarif de 59 900 DA, le Reno2 F est aujourd’hui lancé. Il a été officialisé en grand pompes lors d’une cérémonie organisée au Sheraton club des Pins en présence des médias et influenceurs web.

Le Reno2 F est une des dernières itérations de la célèbre série Reno d’OPPO qui vont redessiner les limites de la créativité des utilisateurs avec des fonctionnalités améliorant la photographie. « La configuration à quatre caméras comprend un zoom hybride 5x permettant aux utilisateurs de se rapprocher beaucoup plus d’un sujet, des photos de nuit ultra claires même dans des conditions de quasi-absence de lumière en mode Ultra Dark et une prise de vue vidéo ultra-stable en déplacement grâce au mode Ultra Steady Video », fait savoir Adel Belhassir, Directeur des ventes au niveau d’Oppo Algérie lors de sa présentation du Smartphone.



Sur le choix de ce modèle et non pas un autre de la série Reno, Mohamed Reda MAAMIR, Directeur Général Adjoint d’OPPO Algérie affirme que le Reno2 F ‘’répond mieux aux attentes du consommateur algérien’’. « Ce nouveau Smartphone offre à nos utilisateurs encore plus de possibilités créatives, leur permettant de découvrir de nouvelles perspectives », a-t-il déclaré aux journalistes présents à cette cérémonie de lancement.

Le Reno2 F est disponible depuis ce lundi 10 février en trois colories : Vert Lagon, Blanc Nacré et vert nébuleux. Il est ainsi commercialisé au prix de 59 900 Dinars. Comme tous les téléphones Oppo, le nouveau-né de la marque bénéficie d’une garantie de 12 mois sur l’appareil et de 06 mois sur les accessoires, ainsi que l’échange du produit nouvellement acquis dans un délai de 07 jours en cas de défauts avérés.

Lors de la séance questions/réponses avec les médias, M Maamir est revenu sur le phénomène dont souffre toutes les marques installées en Algérie ; en l’occurrence le marché informel. Le conférencier dira qu’Oppo continue de combattre ce fléau, tout en lançant un appel aux consommateurs de ne pas acheter des téléphones issus de l’importation car ils ne bénéficient pas des avantages du service après-vente. Evoquant l’efficacité du service après-vente, le directeur des ventes indique que ‘’le taux de retour chez Oppo en 2019 était de 0.7%’’.

Caractéristiques techniques du Rreno2 F ‘’Made in Algérie’’ :



* Ecran AMOLED de 6,5 pouces, d’une résolution de 2400 x 1080

* Processeur. : Qualcomm Snapdragon 730G

* 8 GB de RAM et 128 ROM

* Quatre caméras arrière dont la principale est de 48 MP et une webcam de 16 MP

* Le Reno2 F est alimenté par ColorOS 6.1, fonctionnant sur la dernière version d’Android Pie 9.0

* Batterie : 4000 mAh avec la technologie VOOC Flash Charge 3.0 rapide