Samsung dévoile sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme Galaxy S24

Le géant fabricant coréen a dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme les Samsung Galaxy S24. La gamme qui contient les S24, S24+ et S24 Ultra, est conçue pour optimiser les expériences quotidiennes grâce notamment à l’intégration de l’intelligence artificielle baptisée IA Galaxy.

Samsung a levé le voile sur sa toute nouvelle génération de smartphones Galaxy Série S. Une nouvelle gamme qui marque le début d’une nouvelle ère qui transformera la façon dont les utilisateurs se serviront de leurs appareils mobiles. En effet, l’IA amplifie considérablement les expériences possibles avec les appareils de la gamme Galaxy S24 avec notamment des communications novatrices intégrant les messages texte intelligent et la traduction d’appel à la maximisation de la liberté créative avec le moteur ProVisual de Galaxy.

Les modèles composant la gamme Galaxy S, semblent encore plus fins et plus légers que les modèles précédents, avec un design aux bords plats. Les Galaxy S24 et S24 + sont dotés d’écrans à taux de rafraîchissement variable, ce qui signifie que les écrans ajustent leur fluidité en fonction de la tâche à accomplir. Avec ce gain d’efficacité la capacité des batteries a été augmentée soit 4 000 mAh et 4 900 mAh pour la version standard et plus respectivement.

Sous la dalle des Galaxy S24 et S24+, on retrouve le processeur Samsung Exynos 2400, avec 12 Go de mémoire vive, avec différents stockage 128 Go, 256 Go et 512 Go. Coté appareil photo, Samsung affirme avoir équipé la nouvelle gamme Galaxy S24 de capteurs de pixels plus grands et d’une stabilisation optique de l’image deux fois plus large. Les prix appliqués pour les Galaxy S24 et S24 + débutent respectivement à 899 dollars (128 Go) et 1169 dollars (256 Go). Le Galaxy S24 256 Go est à 959 €, et le Galaxy S24 Plus 512 Go est à 1589 €.

Le modèle Samsung Galaxy S24 Ultra bénéficie quant à lui de plusieurs améliorations, à commencer par un nouveau cadre en titane et un écran en Corning Gorilla Glass Armor, qui en font le smartphone le plus résistant de Samsung à ce jour. Le terminal est toujours doté d’un écran AMOLED de 6,8 pouces avec la technologie LTPO, ainsi que d’un stylet S Pen intégré. On retrouve sous la dalle, la dernière génération des puces Qualcomm à savoir le chipset Snapdragon 8 Gen 3.

Côté appareil photo, le Galaxy S24 Ultra est équipé de quatre capteurs à l’arrière, dont un objectif principal de 200 Mpixels, un téléobjectif de 10 Mpixels avec zoom optique 3x, un ultra-large de 12 Mpixels et un nouveau téléobjectif de 50 Mpixels avec zoom optique 5x. A noter également que le S24 Ultra est doté d’un nouveau système de refroidissement, avec une chambre à vapeur qui, selon l’entreprise, est plus de 93 % plus grande que celle du modèle précédent.

Enfin, le Galaxy S24 Ultra est commercialisé au prix de départ à 1469 € comprenant 256 Go de stockage, 12 Go de RAM. Les modèles 512 Go et 1 To sont respectivement à 1589 € et 1829 €, et est disponible à l’instar de toute la gamme en Violet, Jaune, Gris et Noir.