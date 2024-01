Galaxy S24 Ultra : Caviar propose une version personnalisée à 15 000 dollars

Comme chaque année, la marque Caviar propose une version personnalisée du dernier modèle haut de gamme de Samsung. Cette année, la marque nous revient avec un modèle Galaxy S24 Ultra à 15 000 dollars, embarquant un dragon en or 24 karat sur sa coque arrière.

Pour les amoureux du luxe, la marque Caviar revisite chaque année le dernier flashgip du constructeur coréen Samsung. Après un modèle relativement simple avec le Galaxy S22, avec une version de 6 300 euros, Caviar voit de nouveau les choses en grand pour cette année.



En effet, le Galaxy S24 Ultra revisité par Caviar est proposé à 15 000 dollars. La version de Caviar doit son prix, à son imposant dragon en or 24 carats gravé sur coque arrière. En son centre, on retrouve une montre CVR ELT3350A Tourbillon serti de pas moins de 19 rubis. Le Galaxy S24 Ultra, by Caviar, adopte également une petite constellation de trois diamants sur la coque, qui n’est pas sans rappeler le premier logo de Samsung. Enfin, un cercle du zodiaque, qui longe la queue du dragon, complète l’ensemble.