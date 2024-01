Ooredoo Algérie sponsor du Gala de solidarité avec le peuple Palestinien

Entreprise citoyenne et solidaire par excellence, Ooredoo a accompagné, en tant que sponsor, le grand spectacle de solidarité avec le peuple Palestinien, qui a été organisé dans la soirée du samedi 20 janvier par l’Opéra d’Alger Boualem Bessaïh, à Alger.

Placé sous le parrainage de Madame la Ministre de la Culture et des Arts, Dr. Soraya Mouloudji, cette soirée artistique intitulée « Paix pour la Palestine », qui a connu la présence d’invités de marque, a été animée par l’Orchestre Symphonique de l’Opéra sous la direction des chefs d’orchestre Algérien et Syrien respectivement Lotfi Saïdi et Missak Barboughadian, la troupe de la musique andalouse de l’Opéra, sous la direction du maestro Nadjib Kateb, le ballet national et du chœur polyphonique d’Alger ainsi que la participation de plusieurs artistes qui ont exprimé leur solidarité à la cause palestinienne.

Pour témoigner le soutien inconditionnel des artistes Algériens envers la cause Palestinienne, les recettes de ce gala de solidarité seront reversées au profit de la population palestinienne, avec l’objectif d’atténuer, un tant soit peu, la douleur de ce peuple frère.

A travers l’accompagnement de ce gala de solidarité, Ooredoo réaffirme une fois de plus son engagement à soutenir les différentes actions et initiatives de solidarité avec le peuple Palestinien.