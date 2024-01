Voitures électriques : des chercheurs ont développé une batterie se rechargeant en 10 minutes

Une équipe de chercheurs de l’université d’Harvard ont développé un nouveau prototype de batterie solide capable de se recharger en seulement 10 minutes. Cette avancée technologique améliorerait fortement le segment des voitures électriques.

Comme on le sait, le monde des voitures électriques, connait un seul obstacle qui est l’autonomie des véhicules. C’est pourquoi, la course à l’innovation dans le monde des batteries fait rage, auprès des constructeurs et différents chercheurs, à l’instar de Toyota qui a annoncé récemment le développement d’une batterie dotée d’une autonomie de 1 200 km et une recharge en moins 10 minutes.

Toutefois, une équipe de chercheurs de l’université d’Harvard, a fait une découverte récente qui pourrait davantage révolutionner le dilemme des batteries. En effet, l’équipe de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) a mis au point une batterie solide au lithium métallique, pouvant être chargée et déchargée au moins 6 000 fois.

Une batterie qui surpasserait donc de loin les batteries actuelles qui ont une durée de vie comprise entre 500 et 1 500 cycles. Le principe de cette batterie, est qu’elle utilise des particules de silicium dans l’anode pour limiter au maximum la formation de petites structures métalliques pointues appelées dendrites, qui se forment pendant les cycles de recharge.

Grâce à cette technologie, la batterie peut se recharger très rapidement environ 10 minutes, out en empêchant les dendrites de compromettre sa sécurité et son efficacité.