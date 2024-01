Ooredoo offre aux supporters Algériens l’opportunité de vivre la ferveur de la Coupe d’Afrique

Poursuivant son engagement auprès des supporters Algériens, Ooredoo annonce l’aménagement d’une Monaser-zone (zone dédiée aux supporters) à la placette de la Grande Poste d’Alger, pour permettre aux supporters Algériens de vivre la ferveur de la Coupe d'Afrique.

Située au cœur de la métropole d’Alger, cette « Monaser -zone » permet aux amoureux du ballon rond de suivre, sur un écran géant, les matchs de la plus prestigieuse compétition footballistique d’Afrique, notamment ceux de l’Algérie et ce, dans une ambiance familiale et festive.

La « Monaser- zone » est équipée de tout le matériel nécessaire pour garantir une expérience optimale aux supporteurs, avec des activités notamment un jeu quiz avec de précieux cadeaux à la clé dédié spécialement à cette compétition et des animations musicales pour divertir les supporters avant et après les matchs.

A travers cette louable initiative, Ooredoo réitère son engagement aux côtés des supporters Algériens en leur proposant des concepts innovants répondant à leurs attentes.

A noter que dans le cadre de sa nouvelle stratégie de sponsoring sportif, Ooredoo a annoncé récemment son accompagnement d’une vingtaine de partenaires sportifs, dont des clubs du football national évoluant dans les différents paliers de compétition, et représentant les différentes régions du pays.

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait instauré le concept des Fans zones lors de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar,2021 et la Coupe du Monde FIFA Qatar, 2022, qui a connu un franc succès en drainant des milliers de fans de football des quatre coins du pays.