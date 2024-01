Ooredoo sponsor du Séminaire International sur la Numérisation du secteur de la Justice

Acteur majeur dans la généralisation de la numérisation en Algérie, Ooredoo a accompagné, en tant que sponsor, le Séminaire International sur la Numérisation de la Justice qui a été organisé, récemment à Alger, par le Barreau des avocats de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Placé sous le patronage du ministère de la Justice, et organisé par le Barreau de la wilaya d’Oum El Bouaghi, cet événement a traité de la thématique de « L’avocat face à la justice numérique, défis et perspectives », et a réuni près de 500 professionnels du droit algérien et international ainsi que des experts du secteur juridique pour débattre des défis et des opportunités liées à la numérisation du secteur de la justice.

Durant ce séminaire, des ateliers et des workshops ont également été organisés, pour échanger, entre autres, sur des problématiques concrètes avec des propositions quant à l’optimisation du fonctionnement de la justice 2.0, au service du citoyen.

A travers cet accompagnement, Ooredoo réaffirme son engagement pour la généralisation de la numérisation dans divers domaines en Algérie.