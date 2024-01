Apple développerait un système de sécurité repensé pour sa première voiture

La première voiture d’Apple n’est attendue qu’après plusieurs années, mais la marque à la pomme la développe et la teste discrètement, et certaines informations la concernant semblent déjà fuiter.

Le géant américain des smartphones prépare comme on le sait le développement de sa première voiture électrique, qui est baptisée officieusement l’Apple Car. Cette dernière continue à faire parler d’elle sur ses caractéristiques techniques.

En effet, comme le révèle un brevet repéré par Patently Apple, l’une des caractéristiques qu’Apple souhaiterait inclure dans sa voiture autonome est la flexibilité des sièges, qui permettrait aux passagers d’ajuster leur siège de différentes manières, comme la rotation, le glissement et l’inclinaison, pendant que la voiture les conduit. Une prouesse qui offrirait plus de confort aux passagers mais pourrait poser un problème de sécurité notamment sur le bon fonctionnement des airbags.

Toutefois, le brevet d’Apple décrit un système inédit dans lequel les airbags sont stockés sous les sièges, plutôt que dans d’autres surfaces de l’habitacle. Ainsi, les airbags peuvent se déployer à partir du siège auquel le passager fait face et protéger sa tête de l’impact. Le système intègrerait également des capteurs permettant d’identifier un événement imminent, tel qu’un accident et d’identifier l’occupant et tout objet se trouvant sous le siège.