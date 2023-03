Salon ICT Maghreb : Ooredoo présente son expertise technologique aux visiteurs

Entreprise technologique, Ooredoo annonce sa participation pour la troisième année consécutive au Salon International des Technologies de l’Information et de la Communication au Maghreb (ICT Maghreb), qui se tient du 14 au 16 mars 2023 au Palais de la Culture, à Alger.

Sous le parrainage du Ministère de la Poste et des Télécommunications, le Ministère de l’Economie de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-entreprises, le Ministère de la Numérisation et des Statistiques, le Ministère de la Santé, ainsi que le Ministère de la Culture des Arts, ce salon international constitue un rendez-vous incontournable pour les acteurs, nationaux et étrangers, du secteur des Technologies de l’Information afin de présenter leurs dernières innovations et découvrir les grandes tendances du marché de la technologie.

Lors de l’ouverture officielle de ce salon, le Ministre de la Poste et des Télécommunications, M. Karim Bibi Triki et le Ministre de la Numérisation et des Statistiques, M. Hocine Cherhabil, ont visité le stand de Ooredoo où ils ont échangé avec les responsables notamment sur les offres et solutions innovantes dédiées aux Entreprises.

Tout au long de ce carrefour technologique, des commerciaux de la direction de Ooredoo Business sont présents pour proposer aux visiteurs les dernières offres et solutions innovantes adaptées aux besoins spécifiques des professionnels du secteur des technologies de l’information.

Avec sa participation à ce rendez-vous technologique régional important, Ooredoo confirme une fois de plus son engagement à mettre son savoir-faire technologique à la disposition des professionnels et à encourager l’émergence d’un écosystème technologique solide en Algérie.