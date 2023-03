Paiement en ligne : Algérie Télécom lance une nouvelle offre avec des bonus exceptionnels

Algérie Télécom présente une nouvelle offre destinée aux clients qui effectueront le paiement en ligne, de leurs abonnements téléphoniques et internet.

A partir d’aujourd’hui 15 mars 2023, les clients qui effectueront le paiement en ligne, de leurs abonnements téléphoniques et internet, pourront, bénéficier d’un bonus allant jusqu’à 20%.

Ainsi, les clients 4GLTE bénéficieront d’un bonus allant de 8Go à 200 Go de volume offert si la recharge se fait, au plus tard, 48 h suivant l’expiration. Aussi un volume allant de 4Go à 100Go de volume sera offert si la recharge se fait au-delà des 48 h suivant l’expiration.

Aussi, pour tout paiement en ligne égal ou supérieur à la redevance mensuelle, les clients xDSL et FTTH bénéficieront d’un bonus de 10% du prix de rechargement si le paiement se fait, en ligne, au plus tard, 48 h suivant l’expiration et de 3% du prix du rechargement offert si la recharge se fait au-delà des 48 h suivant l’expiration.



Les paiements en ligne des factures téléphoniques offrent, également, un bonus de 1 à 3 jours de connexion offerte.

Il est à rappeler qu’Algérie Télécom met à la disposition de ses clients plusieurs moyens de paiement en ligne : BaridiMob, Wimpay, le site web d’Algérie Télécom, ainsi que l’application mobile d’Algérie Télécom « My Idoom » téléchargeable sur Google Play, App Store et Huawei AppGallery.

A travers cette offre, Algérie Télécom tend à offrir plus de confort à ses clients en leur évitant les déplacements.