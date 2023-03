Djezzy reçoit la visite du ministre de la poste et des télécommunications au Salon ICT Maghreb

Djezzy participe activement au Salon international des Technologies de l’Information et de la Communication ICT Maghreb qui se tient du 14 au 16 mars courant au Palais de la Culture Moufdi Zakaria à Alger sous le slogan « l’Afrique au cœur » en présence de représentants de 22 pays du continent africain et plus d’une centaine d’exposants.

L’inauguration de la troisième édition de l’ICT Maghreb s’est déroulée en présence de Mr Hocine Cherhabil, Ministre de la Numérisation et des Statistiques, de Mr Karim Bibi Triki, Ministre de la Poste et des Télécommunications et de Mr Yacine El-Mahdi Oualid, Ministre de l’Economie de la Connaissance, des Startup et des microentreprises.

A cette occasion, le ministre de la poste et des télécommunications Mr Karim Bibi Triki a rendu une visite au stand de Djezzy où il s’est entretenu avec les cadres et représentants de l’entreprise avant de saluer les efforts consentis par le management algérien pour maintenir la stabilité de la société et réaliser une croissance importante en 2022.

Le ministre n’a pas manqué de souligner l’importance de la contribution de Djezzy au développement de l’écosystème digital et technologique du pays dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Etat algérien.