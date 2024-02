Résultats financiers : Djezzy enregistre une solide progression financière en 2023

L’opérateur de téléphonie mobile Djezzy, dévoile ses résultats financiers pour l’année 2023, laissant apparaitre une solide performance financière, une hausse du nombre d’abonnés et une rentabilité record.

Le leader de l’innovation technologique Djezzy, annonce ses résultats financiers du 4ème trimestre de l’année 2023, ainsi que pour l’ensemble de l’exercice, comparés à la même période en 2022. Ils illustrent une performance financière solide, une forte augmentation du nombre des clients et une bonne rentabilité.

Au 4ème trimestre 2023, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires de 26,8 milliards de dinars, soit une augmentation de 10,4% par rapport à la même période en 2022.

Pour l’ensemble de l’année 2023, Djezzy a enregistré un chiffre d’affaires total de 102,4 milliards de dinars, en hausse de 9,5% par rapport à 2022. L’EBITDA s’est élevé à 45,5 milliards de dinars enregistrant une hausse de 8,4% par rapport à 2022. La base d’abonnés a également connu une hausse notable avec plus de 700 000 nouveaux clients, portant le nombre des clients à 15,6 millions de clients, soit une croissance de 4,5% par rapport à la même période en 2022.

Djezzy a fortement investi en 2023 avec plus de 24,9 milliards de dinars, soit une hausse annuelle de 38,5%, ce qui représente un ratio de 25% du chiffre d’affaires.

La performance enregistrée en 2023 représente la meilleure croissance du marché de la téléphonie mobile en Algérie, tant en termes de pourcentage que de valeur. Elle est le fruit d’une stratégie commerciale axée sur les clients, avec un portefeuille d’offres adaptées à leurs besoins et une qualité de réseau à la hauteur de leurs attentes. A cet effet, les investissements déployés ont permis d’étendre significativement la couverture 4G et d’améliorer le débit et la latence pour assurer une meilleure qualité de service aux clients. Cette année, Djezzy a encore étendu son réseau de boutiques, notamment dans les nouvelles wilayas du sud. Autant de facteurs qui ont permis à l’opérateur d’augmenter sa base de clients, témoignant ainsi de l’attractivité accrue de ses services. Ces résultats sont le fruit de l’engagement remarquable de tous les employés de l’entreprise, qui ont su relever les défis dans un marché caractérisé par une forte concurrence.

Par ailleurs, avec l’appui du FNI-Fonds National d’Investissement, Djezzy poursuit sa stratégie visant à accélérer les programmes de digitalisation, en vue de contribuer au développement numérique du pays. En tant qu’acteur engagé dans l’industrie des télécommunications, l’opérateur a consolidé ses partenariats stratégiques avec Algérie Télécom et Algérie Télécom Satellite pour le développement de solutions technologiques innovantes. De plus, des accords ont été signés avec des institutions majeures, dont le ministère de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique, l’Agence Nationale des Parcs Technologiques (ANPT) et l’Algerian Startup Fund (ASF). Ces partenariats visent à accompagner les jeunes porteurs de projets dans leur nouveau parcours professionnel, créant ainsi une passerelle entre le monde académique et celui de l’entreprise.

En 2023, Djezzy a contribué activement à l’effort de solidarité nationale durant le mois de Ramadan et la rentrée scolaire, à travers des actions initiées avec le Croissant Rouge Algérien et les Scouts Musulmans Algériens.