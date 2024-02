Bomare Company : les employés se mobilisent pour une campagne de don de sang

Dans le cadre de son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises, Bomare Company, sous sa marque commerciale STREAM, a récemment orchestré une campagne de don de sang en collaboration avec l'Agence Nationale du Sang.

Cette initiative, qui s’est déroulée le lundi 19 février 2024, a été spécifiquement organisée pour les employés de l’usine de Birtouta. Grâce à la mobilisation et à la générosité de ces derniers, la campagne a connu un franc succès, réunissant plus de 40 donneurs.

Cette initiative citoyenne et humanitaire s’inscrit dans le cadre des efforts continus de Bomare Company pour soutenir les initiatives sociales et contribuer positivement à la santé publique. En encourageant ses employés à donner leur sang, Bomare Company a démontré son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises et leur soutien envers les activités philanthropiques locales.

L’Agence Nationale du Sang a exprimé sa gratitude envers Bomare Company pour son soutien continu. Ces initiatives renforcent les liens entre le secteur privé et les organismes gouvernementaux, illustrant ainsi la capacité de ces collaborations à avoir un impact positif sur la société.