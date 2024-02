Télécommunications : session de formation à Alger sur la technologie 5G

Une session de formation sur les technologies de l'information et de la communication, notamment la téléphonie mobile 5G, a été organisée lundi à Alger par l'entreprise Huawei Télécommunications Algérie au profit de journalistes des médias nationaux.

Cette formation vise essentiellement la vulgarisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont la 5G, et reflète également la volonté de Huawei Télécommunications Algérie de permettre aux journalistes nationaux de bénéficier des connaissances dans le secteur d’activité de l’entreprise chinoise.

A cette occasion, l’expert en solutions réseau radio de Huawei Algérie, Ali Morsi, a mis en avant les différentes solutions proposées par Huawei dans le domaine de la 5G, expliquant que cette technologie de pointe « n’offre pas uniquement une connexion à un très haut débit, mais surtout une sécurité de données très élevée ».

Déployée dans plusieurs pays au monde et en cours d’étude dans une dizaine de pays africains, la 5G promet une révolution numérique dans de nombreux domaines, tels que la santé, l’éducation, l’industrie et l’agriculture. Elle offre des débits plus élevés et une connectivité plus fiable que les générations précédentes de réseaux mobiles.