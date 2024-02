Ooredoo Algérie accueille son 100ème Agent Agréé

Ooredoo renforce sa présence dans l’Ouest du pays en établissant une nouvelle agence à Ain El Turk (Oran). L'inauguration de cette agence a eu lieu le mercredi 21 février 2024, en présence du Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni THOME, ainsi que des autorités locales.

Dans le cadre de sa stratégie visant à étendre et moderniser son réseau commercial à travers le pays, Ooredoo a ouvert officiellement son 100ème Agent Agréé (AAO) à Ain El Turk, dans la wilaya d’Oran. La cérémonie d’inauguration de cet espace commercial a été honorée par la présence des autorités locales de la wilaya d’Oran, du Directeur Général de Ooredoo Algérie, M. Roni TOHME, ainsi que de la direction de l’entreprise.

Cet espace est caractérisé par sa grande superficie, et son concept d’aménagement moderne 100% Made in Algeria et d’un personnel hautement qualifié formé par Ooredoo à la prise en charge optimale et personnalisée des demandes des clients, particuliers et entreprises, en termes d’orientation et de conseils sur les produits et services de Ooredoo les mieux adaptés à leurs besoins.

Ce concept unique en son genre, incarne la nouvelle orientation de proximité adoptée par Ooredoo d’aller vers ses clients à travers les quatre coins du pays, notamment dans les régions les plus reculées, en leur assurant un haut niveau de prise en charge et une prestation de service de qualité et rentre dans le cadre des efforts de Ooredoo à encourager et à créer les opportunités d’investissement dans ces régions.

Ce 100ème espace, vient renforcer la présence commerciale de la compagnie qui dispose d’un large réseau d’Agents Agrées Ooredoo, repartis à travers les différentes régions du pays.

A l’occasion de cette inauguration, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni TOHME a déclaré : « Nous sommes fiers d’inaugurer ce 100ème Agent Agréé Ooredoo à Ain El Turk dans la wilaya d’Oran. L’ouverture de ce nouvel espace témoigne notre engagement à améliorer constamment notre réseau commercial pour mieux servir nos clients où qu’ils soient. L’Oranie est l’un des pôles principaux pour Ooredoo, d’où notre volonté de renforcer notre présence à El Bahia à travers l’adoption d’une nouvelle politique visant une plus grande proximité avec nos clients, en leur offrant une expérience client unique et à la hauteur de leurs attentes. Je saisis cette occasion pour annoncer que dans le cadre de notre politique de rapprochement de nos clients, nous comptons élargir ce nouveau concept à d’autres régions du pays afin de faciliter au client l’accès à nos différentes services et solutions. »

Situé au centre-ville de Ain Turk, à la rue de la Palestine et la Place du 20 Août 1956, ce nouvel Agent Agréé Ooredoo (AAO) alliant confort, flexibilité, conseils et innovation répond parfaitement aux normes et standards de Ooredoo et offre aux clients une expérience digitale inégalée.

Ainsi, le nouvel Agent Agrée Ooredoo permet au client d’évoluer, en toute liberté et flexibilité, à travers les différentes zones en fonction de ses besoins, de ses recherches et de ses centres d’intérêt :

La zone d’ATTENTE : offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes.

: offrant aux clients des prises USB pour le rechargement des téléphones et terminaux mobiles tout en profitant des expériences visuelles sur de grands écrans d’affichage modernes. La zone de service : Offre une interaction 100% digitale et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE).

: Offre une interaction 100% digitale et la prise en charge des demandes commerciales des clients. Ces derniers ont le choix de payer en espèce ou via un Terminal de Payement Electronique (TPE). La zone d’EXPERIENCE : disposant de comptoirs d’exposition dans laquelle le client a la possibilité de tester librement les dernières nouveautés en matière de smartphones et de tablettes tactiles.

Avec l’ouverture de son 100ème Agent Agréé Ooredoo (AAO), Ooredoo confirme sa volonté à se rapprocher davantage de son client à travers tout le territoire national.