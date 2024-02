Internet 6G : la Chine a lancé le premier satellite

La Chine a marqué une avancée technologique en termes de télécommunications en mettant en orbite le premier satellite au monde destiné à tester la technologie 6G, qui promet des vitesses et une connectivité révolutionnaire.

La course aux innovations en termes de 6G se manifeste à travers le monde, avec la France qui souhaite intégrer cette technologie via un plan d’investissements, la Chine qui a atteint 100 Gb/s et la Corée du Sud qui prévoit de déployer son réseau d’ici 2028, montre la volonté du monde à franchir un cap numérique.

Dans cette optique, China Mobile, a lancé le premier satellite 6G, un projet réalisé en collaboration avec l’Académie chinoise des sciences, plus précisément avec son Innovation Academy for Microsatellites. Ce satellite expérimental, est placé en orbite basse, est équipé pour explorer l’architecture de cette nouvelle norme, visant des débits et une réactivité sans précédent.

Le satellite placé à une hauteur orbitale d’environ 500 km, offre des avantages tels que la faible latence et une transmission de données à grande vitesse, essentiels pour les futurs réseaux intégrés espace-terre. Ce projet pilote sert de banc d’essai pour des technologies novatrices, notamment dans la gestion flexible des fonctions du réseau central