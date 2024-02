Ooredoo Sponsor officiel de la Fédération Algérienne de Rugby

Renforçant son statut d’entreprise promotrice du sport en Algérie, Ooredoo annonce la signature, le jeudi 22 février 2024, d’un partenariat avec la Fédération Algérienne de Rugby (FAR).

Le contrat de sponsoring a été paraphé conjointement par le Directeur Général de Ooredoo, M. Roni Tohme et le Président de la Fédération Algérienne de Rugby (FAR) M. Sofiane Abdelkader Benhassen, lors d’une cérémonie organisée à Oran, en présence du top management de l’entreprise, ainsi que des représentants de la Fédération.

En marge de cette cérémonie de signature, le Directeur Général de Ooredoo M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes ravis et enthousiastes de conclure ce partenariat avec la Fédération Algérienne de Rugby qui témoigne de notre engagement à encourager le sport du ballon ovale en Algérie. Grâce à cet accord, le Rugby en Algérie connaîtra une nouvelle dynamique passionnante, avec des opportunités de développement et de compétition pour les joueurs. Ooredoo est fière de contribuer à cette évolution et de fournir les ressources nécessaires pour soutenir le développement et l’épanouissement du Rugby en Algérie. »

De son côté, le Président de la Fédération Algérienne de Rugby, M. Sofiane Abdelkader Benhassen a affirmé : « Ce partenariat représente une étape significative dans le développement du rugby en Algérie et suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté du rugby. Je tiens à remercier Ooredoo pour cet accompagnement qui sera bénéfique pour les deux parties, et qui contribuera certainement à propulser le rugby en Algérie vers de nouveaux sommets. »

Il y a lieu de rappeler que Ooredoo avait dévoilé sa nouvelle stratégie de sponsoring sportif, couvrant une vingtaine de partenaires sportifs (Clubs, Fédération et Associations sportives) touchant plusieurs disciplines dont le football, le handball, le volleyball, le handisport ainsi que le sport féminin, relevant des différents paliers de compétitions et représentant les différentes régions du pays.