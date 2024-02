Motorola lance sa nouvelle gamme de smartphones sur la famille G

Le fabricant américain de smartphones lance une série de quatre nouveaux smartphones dans sa gamme Moto G, combinant des performances elevées et des fonctionnalités de pointe notamment en termes d’IA et de photographie.

Motorola étoffe sa gamme Moto G, en présentant quatre nouveaux modèles qui sont les Moto g04, g34 5G, g24 power et g24. Chacun des modèles se distingue par une innovation spécifique adoptant des caractéristiques uniques.

Le G24 Power se distingue par exemple par sa grande autonomie, grâce à sa batterie de 6000 mAh. Le G24, quant à lui expose sa qualité visuelle en adoptant un écran HD+ de 6,6 pouces assurant une bonne fluidité d’affichage. Le moto g04, se veut comme un modèle écomonique mais adopte des caractéristiques intéressantes comme l’écran HD+ de 6,6 pouces et la présence de l’intelligence artificielle sur l’appareil photo frontal de 16 MP.

Le moto G34 5G, adopte quant à lui des caractéristiques supérieures, avec un écran de 6,5 pouces, un appareil photo de 50 MP, bénéficiant de la technologie Quad Pixel, assurant une excellente capture d’image dans diverses conditions de luminosité, et tourne avec la Snapdragon 695. Enfin, concernant les prix, le g04 est proposé à partir de 99 euros, tandis que les Motos g34 5G, g24 power et g24 s’affichent avec des prix respectifs de 149€, 179€ et 129€.