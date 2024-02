Djezzy sponsor officiel des festivités de l’inauguration de Djamaâ El-Djazair

En tant qu'entreprise algérienne engagée envers son pays et sa culture, Djezzy est honoré de soutenir cet événement historique qui marquera les mémoires et contribuera à renforcer le rayonnement civilisationnel de l'Algérie dans le monde.

Djamaâ El Djazair, troisième mosquée la plus vaste au monde après celles de La Mecque et de Médine en Arabie saoudite, est une prouesse architecturale qui témoigne de la grandeur et de la richesse culturelle de l’Algérie. Sa salle de prière impressionnante de 20’000 mètres carrés peut accueillir jusqu’à 120’000 personnes, offrant un espace de recueillement pour les fidèles venus des quatre coins du pays et de l’étranger.

Le minaret de la mosquée, culminant à 265 mètres, est désormais le plus haut du monde musulman, symbolisant la grandeur de la foi et de la civilisation islamique. Ouvert au public, il est desservi par des ascenseurs panoramiques offrant une vue spectaculaire sur Alger, et abrite un espace d’accueil pour des expositions ainsi qu’un musée d’art et d’histoire de l’islam à travers 15 siècles, répartis sur 15 niveaux.

En tant qu’entreprise algérienne engagée envers son pays et sa culture, Djezzy est honoré de soutenir cet événement historique qui marquera les mémoires et contribuera à renforcer le rayonnement civilisationnel de l’Algérie dans le monde.