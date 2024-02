14ème Edition du SIAHA : Ooredoo présente ses offres et solutions aux professionnels du Tourisme

Acteur économique majeur, Ooredoo prend part à la 14ème édition du Salon International du Tourisme, du Voyage, du Transport et de l'Equipement Hôtelier « SIAHA », qui se tient du 20 au 23 février 2024 au centre des conventions Mohamed Ben Ahmed à Oran.

Le salon « SIAHA », qui constitue un carrefour de rencontre essentiel pour les échanges et la coopération, réunit des professionnels du tourisme, des transports, des loisirs et de l’artisanat, avec la participation de plus de 180 exposants de différents secteurs touristiques nationaux et internationaux.

L’équipe commerciale de Ooredoo Business y présente ses offres et solutions adéquates aux professionnels du secteur et apporte ses conseils aux visiteurs et professionnels pour les aider à améliorer leur efficacité opérationnelle, à offrir une meilleure expérience client et à développer leurs activités.

À travers sa participation au « Salon SIAHA 2024 », Ooredoo illustre son engagement continu à être à la pointe de l’innovation technologique et à offrir des solutions adaptées aux besoins des professionnels.