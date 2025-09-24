Rentrée scolaire 2025: Des remises exclusives chez Techno Stationery grâce à Ooredoo

À l’occasion de la rentrée scolaire 2025/2026, Ooredoo lance une opération spéciale en partenariat avec Techno Stationery, l’un des leaders nationaux de la vente d’articles et de fournitures scolaires. Cette initiative vise à offrir à ses clients des avantages concrets pour les accompagner dans leurs achats de rentrée.

Dans le cadre de cette opération, Ooredoo offre un bon de réduction de 8 % sur l’achat d’articles scolaires dans les magasins Techno Stationery, valable pour tout achat ou rechargement d’un montant minimum de 1 000 DA effectué dans l’une des 90 boutiques Ooredoo participantes. Cette offre est disponible jusqu’au 31 décembre 2025.

L’objectif de cette démarche est clair : soutenir les familles algériennes en allégeant le coût des fournitures scolaires, tout en favorisant l’accès à une éducation de qualité pour tous. Elle reflète également l’engagement commun de Ooredoo et Techno Stationery en faveur de la réussite scolaire et de l’égalité des chances.

Cette action s’inscrit dans la continuité des initiatives solidaires portées par Ooredoo dans le domaine de l’éducation. En septembre, l’entreprise a mené, en collaboration avec les Scouts Musulmans Algériens, deux grandes opérations de distribution de cartables : l’une destinée aux enfants issus de familles défavorisées, et l’autre en faveur des enfants en situation de handicap.

À travers ce partenariat avec Techno Stationery, Ooredoo confirme une nouvelle fois son engagement en tant qu’acteur responsable et solidaire, déterminé à accompagner la scolarisation des enfants tout en renforçant la proximité avec ses clients.