Ooredoo Algérie soutient la scolarisation des enfants handicapés aux côtés du MCA et des Scouts

Engagée dans une démarche constante de responsabilité sociétale, Ooredoo Algérie a organisé, en collaboration avec les Scouts Musulmans Algériens et le Mouloudia Club d’Alger (MCA), une action solidaire en faveur des enfants en situation de handicap et issus de milieux défavorisés.

L’opération a eu lieu le lundi 22 septembre 2025, au lendemain de la rentrée scolaire, au siège de l’Association des Handicapés Moteurs El Amel oua 3amel à Bab El Oued. À cette occasion, des cartables et des fournitures scolaires ont été distribués à des élèves ayant besoin d’un soutien particulier pour bien démarrer l’année.

Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de solidarité, les enfants ont eu la surprise et la joie de rencontrer plusieurs joueurs du Mouloudia Club d’Alger, venus partager un moment convivial et marquer de leur présence cette journée placée sous le signe du don et de la bienveillance.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de la caravane nationale de solidarité lancée le 16 septembre par Ooredoo et les Scouts Musulmans Algériens, visant à remettre des fournitures scolaires aux enfants de toutes les régions du pays. Grâce à cette synergie d’actions, plusieurs milliers d’écoliers bénéficient d’un accompagnement concret pour aborder la rentrée dans de bonnes conditions.

En conjuguant leurs efforts, Ooredoo Algérie, les Scouts Musulmans Algériens et le MCA réaffirment leur engagement commun en faveur de l’inclusion, de l’égalité des chances et du soutien aux populations les plus vulnérables, notamment les enfants en situation de handicap.

À travers cette opération, Ooredoo Algérie réitère son attachement à des valeurs citoyennes fortes, plaçant l’éducation, la solidarité et l’avenir des jeunes générations au cœur de ses priorités.