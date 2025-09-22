Paiement par TPE: croissance soutenue sur les sept premiers mois de l’année

Les opérations de paiement sur les Terminaux de paiement électronique (TPE) s'est élevé à plus de 5,2 millions de transactions entre janvier et juillet, pour un montant de 47,2 mds de DA, confirmant la croissance soutenue de ce mode de paiement, selon des données du Groupement d'intérêt économique monétique (Gie Monétique).

Sur toute l’année 2024, Gie monétique avait enregistré 5,5 millions de paiements via TPE (terminaux de paiement électronique) pour un montant global de transactions de 44,5 mds de DA.

Entre janvier et juillet 2025, un pic d’opérations a été enregistré en juillet avec 857.990 paiements via TPE pour un montant dépassant 7,6 mds DA, précise le bilan publié sur son site web.

Cette évolution intervient dans le sillage de la densification du parc de TPE en exploitation et dont sont équipés les commerçants à travers le pays à fin juillet dernier à 77.500 appareils, contre 68.140 appareils en décembre 2024.

S’agissant du nombre de cartes de paiement électronique en circulation jusqu’à fin juillet dernier, il s’est élevé quant à lui à plus de 20,7 millions d’unités, entre cartes interbancaires (CIB) et Eddahabia d’Algérie Poste, note l’organisme en charge de la régulation du système monétique interbancaire national.

Concernant le paiement sur Internet, le nombre total des transactions effectuées entre janvier et juillet 2025 a totalisé plus de 13,2 millions d’opérations.

Jusqu’à juillet 2025, le nombre des Web-marchands adhérents au système de paiement sur Internet par carte interbancaire au niveau national a continué d’augmenter atteignant 644 opérateurs. Ce sont notamment les grands facturiers comme l’Algérienne des eaux (ADE), Sonelgaz, Algérie télécom, les opérateurs de téléphonie mobile, les compagnies d’assurance et de transport aérien, ajoute Gie monétique.

Selon le bilan, le nombre global des transactions recensées depuis le lancement du paiement sur Internet en 2016, a atteint 76,4 millions d’opérations pour un montant total dépassant 43,4 milliards DA.

Des volumes de transaction élevés pour le m-paiement

L’activité de paiement par mobile (m-paiement), a maintenu en 2025 une tendance haussière avec des volumes élevés, note le bilan de Gie monétique qui relève 39,7 millions d’opérations sur les sept premiers mois de l’année pour une valeur totale de 31,3 mds DA.

Quant aux opérations relevant du service de transfert d’argent entre particuliers par mobile (p2p), il a été enregistré 26,2 millions de transactions pour une valeur de 354,8 mds DA, selon les données de Gie monétique met en avant la dynamique que connait ce type de paiement.

Cette évolution, souligne-t-on, « met en évidence le rôle des transferts P2P par mobile comme facteur majeur de circulation des fonds entre particuliers, portés par la simplicité d’utilisation, la mobilité, la rapidité et la fiabilité du service ».

Par ailleurs, le nombre d’opérations de retrait effectuées sur les ATM (distributeur automatique) a atteint environ 132 millions de transactions d’une valeur de 2.481,6 mds DA sur les sept premiers mois de l’année.

Le parc de distributeurs automatiques de billets en exploitation, a-t-on relevé de même source, compte actuellement 4.600 automates.

Créé en 2014, le groupement GIE monétique veille à la conformité des systèmes, des outils de paiement et des standards en vigueur.

Il vise à promouvoir la monétique par la généralisation de l’usage des moyens de paiement électronique, supervise le système monétique à travers la généralisation des outils modernes de paiement.