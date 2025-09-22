Algérie Poste : nouveaux horaires de travail dans les établissements postaux à partir de dimanche

L'entreprise Algérie Poste a annoncé, samedi dans un communiqué, de nouveaux horaires de travail pour ses établissements postaux, applicables à partir de ce dimanche.

« Les établissements postaux, organisés en système de brigade, seront ouverts du samedi au mercredi de 8h00 à 18h00, et le jeudi de 8h00 à 16h00 », précise la même source. « Les établissements fonctionnant en système de service limité seront ouverts du samedi au mercredi de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, et le jeudi de 8h00 à 12h00 », selon la même source.

Les établissements postaux fonctionnant en système de service continu seront ouverts du samedi au mercredi de 8h00 à 17h00, et le jeudi de 8h00 à 12h00, conclut le communiqué.