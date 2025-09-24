Les e-SIM, intégrées directement aux appareils mobiles et permettant une gestion flexible des abonnements, présentent des vulnérabilités documentées par la recherche en cybersécurité. Elles pourraient être exploitées pour espionner appels, messages, données internet et localisation.
L’interdiction s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des systèmes d’information gouvernementaux.
Algérie : les e-SIM jugées trop risquées et bannies des usages professionnels
Les e-SIM, intégrées directement aux appareils mobiles et permettant une gestion flexible des abonnements, présentent des vulnérabilités documentées par la recherche en cybersécurité. Elles pourraient être exploitées pour espionner appels, messages, données internet et localisation.