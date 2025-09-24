Algérie : les e-SIM jugées trop risquées et bannies des usages professionnels

Le ministère de la Santé algérien interdit l’usage des e-SIM dans les activités professionnelles, suivant des directives du Premier ministère. Cette mesure vise à protéger la confidentialité et la sécurité des communications internes face aux risques cybernétiques.

Les e-SIM, intégrées directement aux appareils mobiles et permettant une gestion flexible des abonnements, présentent des vulnérabilités documentées par la recherche en cybersécurité. Elles pourraient être exploitées pour espionner appels, messages, données internet et localisation.



L’interdiction s’inscrit dans une stratégie plus large de sécurisation des systèmes d’information gouvernementaux.