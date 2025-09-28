Algérie Poste : Chiraz Bachiri officiellement installée à la tête de l’entreprise

Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki, a présidé samedi la cérémonie d’installation de Chiraz Bachiri au poste de directrice générale d’Algérie Poste, a indiqué le ministère dans un communiqué.

À cette occasion, le ministre a rappelé le rôle essentiel de l’entreprise dans l’offre d’un service public de proximité au bénéfice de millions de citoyens. Il a souligné que la nouvelle étape qui s’ouvre impose une accélération de la mise en œuvre du plan d’action et des projets en cours, en ligne avec les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière de numérisation généralisée et d’amélioration de la qualité des services, dans le respect strict des délais fixés.

M. Zerrouki a exprimé sa confiance dans les compétences et l’expérience de Mme Bachiri pour mener Algérie Poste vers une nouvelle dynamique et consolider sa place en tant qu’acteur stratégique national. Il a par ailleurs mis en avant les principaux défis à relever : la diversification et la modernisation des services, la généralisation des moyens de paiement électronique, ainsi que l’évolution des modes de gestion et d’organisation.

Enfin, le ministre a appelé l’ensemble des cadres et employés à travailler dans un esprit collectif, afin d’atteindre les objectifs tracés et renforcer la performance de l’entreprise au service de la nation et des citoyens.