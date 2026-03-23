Paiement électronique : l’Algérie renforce sa stratégie pour réduire l’usage du cash

Les autorités algériennes poursuivent leurs efforts pour limiter l’utilisation de l’argent liquide en encourageant les paiements électroniques.

Une nouvelle instruction fiscale prolonge jusqu’à fin 2026 un dispositif incitatif reposant sur les banques et Algérie Poste, qui prennent en charge les commissions liées aux transactions. En contrepartie, ces institutions bénéficient d’avantages fiscaux, afin de promouvoir l’usage des paiements numériques.



Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale visant à moderniser le système financier, améliorer la traçabilité des transactions et réduire l’économie informelle.