Ooredoo Algérie prend part au Global Africa Tech 2026

Fidèle à son engagement en faveur de l’innovation et du développement du numérique, Ooredoo Algérie participe en tant que sponsor, à la première édition du Global Africa Tech 2026, qui se tiendra du 28 au 30 mars 2026 au Centre international de conférences Abdelatif Rahal à Alger.

Placé sous le haut patronage du Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune, et organisé par le ministère de la Poste et des Télécommunications, cet événement continental majeur s’impose comme une plateforme stratégique de dialogue et de coopération et ambitionne d’aligner les politiques publiques, les stratégies d’infrastructures, les dynamiques d’investissement et les écosystèmes d’innovation autour d’une vision africaine unifiée du numérique.

Cette première édition réunit une participation de haut niveau, avec la présence de délégations officielles de divers pays africains aux côtés d’institutions continentales et internationales majeures. L’événement accueillera également les principaux opérateurs télécoms, des équipementiers de référence, des investisseurs ainsi que des innovateurs du secteur.

À cette occasion le directeur général de Ooredoo Algérie M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes fiers d’accompagner cette première édition de Global Africa Tech 2026 en tant que sponsor. Ooredoo réaffirme sa volonté de jouer un rôle crucial dans la transformation digitale du continent, en accompagnant ses mutations technologiques et en favorisant l’émergence d’un écosystème numérique inclusif, résilient et interconnecté. »

Par cette participation, Ooredoo réitère sa volonté de continuer à accompagner les grandes transformations du secteur des télécommunications et de contribuer, aux côtés des parties prenantes, à écrire une nouvelle page de l’histoire du numérique au continent africain.