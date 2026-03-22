Ooredoo et les Scouts Musulmans Algériens apportent de la joie aux enfants hospitalisés à l’occasion de l’Aïd

À l’occasion de l’Aïd El-Fitr, Ooredoo Algérie a renouvelé son engagement solidaire en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens (SMA), en organisant une visite au profit des enfants hospitalisés au CHU Nefissa Hamoud (ex-Parnet) à Alger. Cette initiative vise à leur apporter réconfort et moments de joie en cette période de fête.

Organisée durant le deuxième et le troisième jour de l’Aïd, cette action s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse et empreinte d’émotion. Les bénévoles de Ooredoo, accompagnés de ceux des SMA, ont partagé des instants privilégiés avec les enfants, en leur offrant des cadeaux et en s’efforçant de leur faire vivre, malgré les circonstances, la magie de l’Aïd.

À travers cette initiative, Ooredoo réaffirme sa volonté de s’investir durablement dans des actions à fort impact humain, en plaçant la solidarité et le partage au cœur de ses engagements, notamment lors des fêtes religieuses.

Il convient de rappeler que, depuis plus de 15 ans, Ooredoo perpétue cette tradition en rendant visite aux enfants hospitalisés à l’occasion de l’Aïd El-Fitr, afin de leur offrir des moments de joie, de réconfort et de chaleur humaine.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité des actions menées tout au long du mois de Ramadhan en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens, illustrant une nouvelle fois l’attachement de Ooredoo aux valeurs d’entraide, de proximité et de générosité.