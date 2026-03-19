Djezzy présente ses meilleurs vœux au peuple algérien

À l’occasion de l’Aïd El Fitr, qui marque la fin du mois sacré de Ramadhan, Djezzy a le plaisir d’adresser ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l’ensemble du peuple algérien.

L’entreprise partage en cette occasion bénie avec ses concitoyens les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité qui caractérisent cette fête.

Ce moment privilégié est également l’occasion pour Djezzy de réaffirmer son engagement à accompagner ses clients au quotidien en leur offrant des solutions technologiques performantes.

Afin de permettre à chacun de rester connecté avec ses proches durant ces moments précieux, Djezzy mobilise pleinement ses équipes pour assurer la continuité et la qualité de ses services tout au long de la fête.