Alerte phishing : Algérie Poste met en garde contre une fausse offre en ligne

Algérie Poste alerte ses clients sur une nouvelle arnaque en ligne utilisant de fausses pages se faisant passer pour ses services.

Sous le nom trompeur de « Study Services », ces plateformes incitent les utilisateurs à fournir leurs informations personnelles et bancaires via des liens frauduleux.



Algérie Poste rappelle qu’il s’agit d’une tentative de phishing et appelle à la vigilance, en recommandant de ne se fier qu’à ses canaux officiels pour toute information ou démarche, à savoir :



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