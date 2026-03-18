Sous le nom trompeur de « Study Services », ces plateformes incitent les utilisateurs à fournir leurs informations personnelles et bancaires via des liens frauduleux.
Algérie Poste rappelle qu’il s’agit d’une tentative de phishing et appelle à la vigilance, en recommandant de ne se fier qu’à ses canaux officiels pour toute information ou démarche, à savoir :
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Alerte phishing : Algérie Poste met en garde contre une fausse offre en ligne
Sous le nom trompeur de « Study Services », ces plateformes incitent les utilisateurs à fournir leurs informations personnelles et bancaires via des liens frauduleux.